Донецк, 22 февраля, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Власти Украины могут попробовать повторить массированное наступление на Донбасс, какое они пытались провести в 2014−15 годах. Об этом 22 февраля заявил заместитель руководителя Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

Andrew Butko Эдуард Басурин

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«Есть опасения, что Украина всё-таки, знаете, как бешеный пёс с цепи сорвется и начнёт то, что было здесь в 14−15 году, когда город просто трусило от разрывов снарядов любого вида оружия, которое на тот момент было у украинской армии», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия признает независимость Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) в тех границах, в которых они себя провозглашали.