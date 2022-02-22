Ташкент, 22 февраля, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 22 февраля принял спецпредставителя Европейского союза по Центральной Азии Тери Хакалу и спецпосланника ЕС по Афганистану Томаса Никлассона. Об этом 22 февраля сообщает МИД Узбекистана.

Иван Шилов ИА REGNUM Узбекистан

По данным внешнеполитического ведомства, представители Европейского союза прибыли в Ташкент с рабочим визитом.

«В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы отношений между Узбекистаном и Евросоюзом на афганском направлении», — говорится в сообщении.

Особое внимание было уделено организационным аспектам и повестке дня консультативной встречи спецпредставителей ЕС и стран Туркистана по Афганистану, которая состоится 23 февраля текущего года в Ташкенте.

«Подчеркивалась важность выработки консолидированной позиции международного сообщества по урегулированию афганского кризиса», — говорится в сообщении.

Представители ЕС выразили поддержку инициативе Узбекистана по созданию в Термезе международного хаба для координации поставок гуманитарной помощи в Афганистан.

«Рассмотрены предложения по графику предстоящих двусторонних и межрегиональных мероприятий на различных уровнях», — говорится в сообщении.