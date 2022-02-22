Красноярск, 22 февраля, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Гигантских моллюсков находят местные жители в протоке Енисея у Красноярска. Об этом сообщили 22 февраля местные массмедиа.

Петр Кончаловский. Енисей. 1951

Огромные мидии расплодились в Абаканской протоке, у берегов микрорайона Белые Росы.

«Здесь протоку греют технологические воды энергетиков — ТЭЦ-2», — передаёт «Наш Красноярский край».

Уточняется, что моллюсков в этом месте находили и раньше. А гигантские особи всё чаще начали встречаться с тех пор, как рядом появилось рыбное хозяйство.

По словам специалистов, моллюски — один из элементов самоочищения воды. Они фильтруют воду в ходе питания, переводя в минеральную фазу многие опасные органические продукты.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске в 2021 году произошло резкое обмеление реки Обь. Скрытые под водой камни и растения оказались на суше. Очевидцы сообщали о тысячах мёртвых моллюсков.

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