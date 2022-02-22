Чита, , 14:59 — REGNUM В Забайкальском крае к проекту «Пушкинская карта» подключились еще семь учреждений культуры. Как сообщает сегодня, 22 февраля, пресс-служба министерства культуры региона, таким образом всего на сегодняшний день к проекту присоединились уже 35 государственных и частных учреждений культуры.

Презентация Пушкинской карты Василий Иванов © ИА REGNUM

Из них новыми участниками проекта стали Агинский театр «ДалиТЭ», Дома культуры сел Кункур, Сахюрта, Южного Аргалея, Хойто-Аги, центр культуры, спорта и молодежной политики Агинского района.

По словам министра культуры Забайкальского каря Ирины Левкович, сейчас ведется большая работа над тем, чтобы как можно больше отраслевых учреждений попали в «Пушкинскую карту».

Как сообщало ИА REGNUM, программа «Пушкинская карта» реализуется министерством культуры Российской Федерации по инициативе президента России Владимира Путина и направлена на популяризацию культуры среди молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет. Кинотеатрам Забайкалья с 1 февраля разрешено принимать к оплате «Пушкинскую карту»: к проекту присоединились находящиеся в Чите «Бригантина», «Удокан» и «Россия».

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