Кострома, , 16:15 — REGNUM Закон об Общественной палате Костромской области предложили доработать, закрепив в нём новые положения о целях, задачах и отчётах членов совещательного органа. Об этом со ссылкой на проект закона, внесённого в думу региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Общественная палата Adm44.ru

Внести изменения в документ хочет заместитель председателя правления костромского филиала российского просветительско-обучающего общества «Знание» Александр Максименко. Он полагает, что ОП должна привлекать граждан и некоммерческие организации к реализации «социально значимых проектов». Также проектом предлагается определить срок, к которому члены и председатель совещательного органа должны подготовить и опубликовать годичный отчёт о проделанной работе.

Напомним, ранее Максименко говорил, что ОП региона «окуклилась» и не выполняет прямых обязанностей, из-за чего гражданское общество в регионе пребывает в «состоянии противостояния». В качестве положительного примера эксперт приводил работу Общественных палат в Удмуртии, Кировской области, Ставропольском крае и Москве. По его мнению, члены этих палат участвуют в решении конфликтов, возникающих между обществом и властью, а руководители активно консультируют НКО и доносят социальные запросы граждан до чиновников.

Отметим, действия палаты нередко вызывают споры в среде местных политиков и общественников. Так, костромичи были удивлены безоговорочной поддержкой закона о QR-кодах. Позже палату упрекнули в «пиар-истерии» из-за обращения об отмене запрета на смертную казнь для лиц, совершивших тяжкие преступления против детей в Госдуму.

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