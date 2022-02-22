Таллин, 22 февраля, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Южнокорейская компания Global Phillips планирует инвестировать в Эстонию более полумиллиарда евро, чтобы начать производство и сборку электробусов, предназначенных для европейского рынка. Об этом сообщило гостелевидение эстонии ETV+.

Rostov-gorod.ru Электробус

Руководство Global Phillips посетило завод Shroma в Кохтла-Ярве (северо-восточная Эстония) и осталось довольно увиденным. «Я получил подтверждение, что условия на этом заводе очень подходят для того, чтобы начать сборку электробусов», — сказал владелец компании Global Phillips Сын Хо Банг.

Предприятие Shroma, которое занимается металлообработкой, надеется с помощью крупных корейских инвестиций увеличить численность своей рабочей силы.

«Поскольку сам завод находится в уезде Ида-Вирумаа, то здесь важно каждое рабочее место. В рамках нынешнего проекта я предполагаю, что мы получим дополнительно 200 рабочих мест», — отметил представитель фирмы Shroma Кальво Салмус.

Когда именно первые электробусы выйдут с завода в Ахтме, пока неизвестно. Также в сообщении не указывается, о какой марке электробусов идет речь. В поисковой системе Google какая-либо информация о предприятии Global Phillips отсутствует.