Сухум, 22 февраля, 2022, 14:53 — ИА Регнум. МИД Абхазии считает правомерным решение президента России Владимира Путина признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. Об этом говорится в заявлении ведомства, обнародованном 22 февраля на официальном сайте.

Presidentofabkhazia.org Аслан Бжания

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В министерстве подчеркнули готовность развивать отношения с республиками Донбасса.

«Дальнейшее развитие отношений с республиками обсуждается на уровне руководства страны. Готовы к консультациям с представителями республик о параметрах развития наших отношений», — отметили в МИД.

До этого признание Донецкой и Луганской народных республик поддержал президент Абхазии Аслан Бжания. Он назвал это событие «торжеством справедливости».

Стоит отметить, канцлер Германии Олаф Шольц в ответ на признание ДНР и ЛНР распорядился отозвать из Федерального сетевого агентства доклад с анализом энергобезопасности «Северного потока — 2». Без него может быть произведена сертификация трубопровода.