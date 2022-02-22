Екатеринбург, , 14:52 — REGNUM В Екатеринбурге здание городской администрации обновят за 3,3 млн рублей. Фасад отреставрируют с трех сторон. На проспекте Ленина, Банковском переулке и улице 8 Марта. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Администрация Екатеринбурга

Александр Комаров © ИА REGNUM

Стоимость реконструкции мэрия оценила в 3,3 млн. рублей. Сейчас администрация ищет подрядчика для разработки проектной документации. Специалисты не только отремонтируют фасад, но и добавят на него подсветку.

Подрядчика определят с помощью конкурса. Подать заявку можно до 2 марта. Работы начнут сразу после подписания договора. Подрядчик должен будет завершить реконструкцию за 90 дней.