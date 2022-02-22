Сеул, 22 февраля, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Глава департамента по вопросам изменения климата, энергетики, окружающей среды и научного сотрудничества МИД Южной Кореи Ли Дон Гю провел 22 февраля видео встречу с главой департамента международного сотрудничества министерства экологии и окружающей среды КНР Чжоу Гомэй. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

В ходе 24-го заседания по экологическому сотрудничеству представители двух стран обсудили проблему мелкодисперсной пыли, совместные меры по улучшению качества воздуха, а также договорились продолжить обмен информацией и технологиями прогнозирования качества воздуха и развивать сотрудничество в сфере сохранения морской среды и морского биоразнообразия.

Стороны также сошлись во мнении относительно важности регионального и международного сотрудничества в решении экологических проблем.