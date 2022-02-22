Ярославль, , 15:20 — REGNUM Активисты Общероссийского народного фронта в Ярославской области попросили управление Федеральной антимонопольной службы проверить обоснованность цен на ПЦР-тесты. Об этом сообщает пресс-служба Общероссийского народного фронта.

ПЦР-тестирование Иван Шилов, ИА REGNUM

Вопрос был поднят после того, как ОНФ провёл мониторинг цен на ПЦР-тесты по всей России. В Ярославской области, несмотря на общую тенденцию к снижению цены, стоимость практически не изменилась.

«В двух случаях мы зафиксировали незначительное удешевление — на 150 и 50 рублей соответственно. Это, конечно, совсем немного, если учесть, что стоимость исследования в регионе держится в среднем на уровне 1550 рублей, а по ОМС — не превышает 800 рублей. Важно, чтобы на новой волне заболевания, когда только в нашей области и только по официальной статистике ежедневно заболевают более 1700 человек, частники проявили социальную ответственность и сделали цены на ПЦР-тестирование доступными», — рассказала руководитель регионального исполкома Народного фронта Оксана Каменецкая.

Самой дорогой из проверенных общественниками частных клиник оказалась тутаевская — там диагностика, вместе с забором материала, стоит 1800 рублей. При этом в филиале клиники в Ярославле — на 400 рублей дешевле.

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