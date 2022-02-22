Ярославский ОНФ попросил антимонопольную службу проверить цены на ПЦР-тесты
Ярославль, 22 февраля, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Активисты Общероссийского народного фронта в Ярославской области попросили управление Федеральной антимонопольной службы проверить обоснованность цен на ПЦР-тесты. Об этом сообщает пресс-служба Общероссийского народного фронта.
Вопрос был поднят после того, как ОНФ провёл мониторинг цен на ПЦР-тесты по всей России. В Ярославской области, несмотря на общую тенденцию к снижению цены, стоимость практически не изменилась.
Самой дорогой из проверенных общественниками частных клиник оказалась тутаевская — там диагностика, вместе с забором материала, стоит 1800 рублей. При этом в филиале клиники в Ярославле — на 400 рублей дешевле.
В конце января общественники предложили снизить стоимость ПЦР-тестов. С этой инициативой руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов выступил на совещании, которое Владимир Путин провел с членами правительства. В начале февраля генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов поручил прокурорам субъектов Российской Федерации провести проверки обоснованности стоимости ПЦР-тестирования в лабораториях медицинских учреждений и центров, включая частные, а также цен на тест-системы в аптечной сети.