Новоалтайск, Алтайский край, , 14:50 — REGNUM По итогам состоявшейся 22 февраля сессии Первомайского районного Собрания депутатов, новым главой муниципального образования большинством голосов избрана Юлия Аркадьевна Фролова, 1967 года рождения. Об этом сегодня, 22 февраля, информирует сайт правительства Алтайского края.

Алтайский край Светлана Шаповалова ©

До избрания Юлия Фролова занимала должность заведующей филиалом Алтайского транспортного техникума, была депутатом АКЗС. Осуществлять свои полномочия глава района будет на постоянной основе в течение пяти лет.

Как сообщало ИА REGNUM, сентябре 2020 года в результате несчастного случая серьезно пострадал глава администрации Первомайского района Александр Иванов. Он не смог до конца оправиться от болезни и недавно ушел в отставку.

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