Москва, 22 февраля, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Один из факторов, которые в 2022 году будут работать на сокращение количества российских банков, станет замедление развития рынка потребительских кредитов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 февраля заявил декан факультета налогов, аудита и бизнес-анализа финансового университета при правительстве РФ Вадим Засько. Так он прокомментировал соответствующий прогноз рейтингового агентства «Эксперт РА».

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«С прогнозом о том, что в 2022 году в РФ прекратят работу до 30 банковских организаций, можно согласиться, — сказал Засько. — И ключевым фактором, как и ранее, будет ухудшение балансовых показателей банков и принятие соответствующих регуляторных решений. Мы исходим из того, что наряду с рисками 2022 года, высокой волатильностью национальной валюты, рисками снижения уровня реальных доходов сохраняется крайне высокая закредитованность граждан. Вследствие этого развитие рынка потребительского кредитования, которое зачастую было одним из ключевых источников доходов малых банков, будет замедляться. Это, вкупе с ростом просроченных задолженностей по уже выданным кредитам, окажется предпосылкой к прекращению деятельности [таких банков]».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что продолжающийся рост инфляции в России обуславливает дальнейший рост спроса на кредиты.