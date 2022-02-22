Москва, , 14:48 — REGNUM Волатильность рубля выросла на фоне обострения конфликта в Донбассе. Подготовленные США и странами ЕС пакеты «жестких» санкций для случая вторжения здесь не применимы, о чем уже было заявлено американской стороной, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами, доцент Валерий Корнейчук.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Требуется их «выхолащивание» на факт признания Россией независимости ДНР и ЛНР. Здесь важны ожидаемые рестрикции в финансовом секторе.

Конкретный перечень вводимых санкций США и странами ЕС пока не объявлен. Новый пакет санкций способен оказать давление на валютный рынок и в течении нескольких недель можем будет увидеть рубль на уровне 85−90 рублей за доллар.

Дальнейшего падения курса рубля не ожидается, поскольку Банк России способен начать валютные интервенции для поддержки курса рубля.

Основой для этого являются значительные золотовалютные резервы Банка России. Поддержку курсу рубля будет оказывать и нефть марки Brent, котировки которой уже превысили $100 за баррель.

В этой связи, падение курса национальной валюты будет краткосрочным и не будет носить долгосрочный характер. В дальнейшем курс рубля, скорее всего, будет находится в диапазоне 78−79 рублей за доллар.

Дополнительным фактором его стабилизации послужит продолжение дипломатического диалога с Западом. Россия к нему готова.

Даже в случае введения ограничений на транзакции российских банков в долларах США, наличные американские доллары никуда не исчезнут и могут использоваться в качестве валюты для хранения сбережений граждан.

Расчеты между физическими лицами могут осуществляться в иных денежных единицах с комиссией за конвертацию в другую валюту. Введение ограничений на транзакции российских банков в евро не планируется.

Граждане также смогут использовать евро для сбережений. Вместе с тем, США и ЕС теперь заранее не объявляют перечень вводимых санкций, чтобы Россия не смогла к ним подготовиться», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден ввёл санкции против Донецкой и Луганской Народных Республик после признания их суверенитета Россией.

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