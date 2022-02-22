Калуга, 22 февраля 2022, 14:54 — REGNUM В Калужской области на борьбу с новой коронавирусной инфекцией в 2021 году было направлено более 1,5 млрд рублей, которые были израсходованы на оснащение больниц, лабораторий и создание нового инфекционного госпиталя, обеспечение пациентов с COVID-19 лекарственными препаратами, стимулирующие выплаты для 8,5 тыс. работников. Об этом 22 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра здравоохранения региона Константина Пахоменко.
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Система калужского здравоохранения своевременно реагировала на спады и подъемы заболеваемости COVID-19, свободный коечный фонд сохранялся на достаточном уровне. Максимально было развернуто 2 700 коек. В девяти лабораториях выполнено 772 тыс. 705 исследований. За год было госпитализировано более 17 тысяч пациентов с ковидом. Прививочная кампания против новой коронавирусной инфекции проводилась в 47 стационарных и 17 мобильных пунктах вакцинации, 74 мобильные прививочные бригады вакцинировали трудовые коллективы на предприятиях, а также прививали маломобильных граждан и лиц старше 60 лет на дому. Всего за 2021 год в регионе первым компонентом вакцины было привито 566 тыс. 612 человек.
В связи с пандемией новой коронавирусной инфекции возросла нагрузка на бригады скорой медицинской помощи. По сравнению с 2019 годом — на 45,5 тыс. вызовов за год (на 125 в сутки). Несмотря на это, количество обслуженных экстренных вызовов со временем реагирования до 20 минут увеличилось с 38% до 84%. С целью повышения качества работы скорой помощи была создана единая дежурная диспетчерская служба, открыт региональный телемедицинский центр, 31 кабинет неотложной помощи в поликлиниках, два дополнительных поста скорой в посёлке Детчино и калужском микрорайоне Анненки.
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