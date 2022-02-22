Москва, 22 февраля, 2022, 14:46 — ИА Регнум. После признания Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР) Россией существует несколько вариантов развития событий в Донбассе. Об этом 22 февраля в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил военный эксперт Игорь Коротченко.

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Следите за развитием событий в трансляции: «Россия признаёт ДНР и ЛНР. Реакция и комментарии – трансляция»

«Что будет дальше? Есть несколько вариантов развития событий. В рамках оказания военной помощи вооруженные силы России войдут на территорию ДНР и ЛНР. Состав группировок определит генеральный штаб вооруженных сил России, исходя из вопросов обеспечения безопасности населения, проживающего в Донбассе», — сказал Коротченко.

При этом реакция Украины на предпринимаемые России и признанными народными республиками шаги в области безопасности уже является второстепенной.