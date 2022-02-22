Ташкент, , 14:44 — REGNUM В Узбекистане 14 спортсменов были дисквалифицированы в результате обнаружения у них в крови запрещённых веществ в 2021 году. Об этом сообщает Газета. уз со ссылкой на Национальное антидопинговое агентство при правительстве Узбекистана.

Допинг Vladmedicina.ru

«Допинг применялся в тяжёлой и лёгкой атлетике, дзюдо, женской борьбе, самбо, баскетболе, водном поло, тайском боксе и пауэрлифтинге», — говорится в публикации.

Отмечается, что допинг-пробы у спортсменов выявили такие запрещенные вещества, как мельдоний и другие.