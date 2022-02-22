Ханты-Мансийск, , 14:44 — REGNUM В Югре за сутки на 22 февраля госпитализированы 84 больных с COVID-19, 2861 человек выписан по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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За минувшие сутки в Югре выявлено 1604 новых случаев заражения коронавирусом, на 710 человек меньше, чем днём ранее. По числу заражений коронавирусом лидером в регионе на 22 февраля является Нефтеюганск — 322.

С начала пандемии в Югре к 22 февраля насчитывается 185 283 случаев лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровели 143 659 пациентов, 2310 скончались (на 11 пациентов больше, чем днём ранее).

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