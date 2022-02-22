22 февраля 2022 | Время чтения 1 мин

Александр Полегенько, , 16:54 — REGNUM Сбор гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик полным ходом ведётся в Севастополе. ИА REGNUM предлагает читателям фоторепортаж из волонтёрского штаба «Мы вместе — Севастополь», который курирует сбор помощи.

Сбор гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

В пункты сбора помощи поступают вещи первой необходимости — одежда и обувь, предметы личной гигиены, продовольствие. Принимают и распределяют помощь волонтёры — накануне Севастополь уже отправил первую партию помощи для беженцев в Ростовскую область.

Значительные объёмы помощи передали компании, которые работают в Севастополе, — не только крупные предприятия, но и малый бизнес.

Сбор гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сбор гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сбор гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сбор гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сбор гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сбор гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сбор гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сбор гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM Сбор гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сбор гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сбор гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сбор гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сбор гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сбор гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сбор гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

В регионе также готовы принять беженцев — для них подготовлено 544 места. Между тем, как сообщили в правительстве города, жители ДНР и ЛНР уже начали прибывать в Севастополь — пока самостоятельно, к родным и знакомым.

Севастопольская бухта Александр Полегенько © ИА REGNUM

Севастопольская бухта Александр Полегенько © ИА REGNUM