Новокузнецк, Кемеровская область, , 14:43 — REGNUM В Новокузнецк прибыл праправнук Фёдора Достоевского. Поводом стали две памятные даты — 200-летие со дня рождения писателя и 165-летие его венчания с Марией Исаевой в Кузнецке. Об этом сообщил мэр города Сергей Кузнецов.

Фёдор Достоевский Ильшат Мухаметьянов © ИА REGNUM

«Алексей Дмитриевич, праправнук замечательного писателя, прибыл в наш города. 46-летний потомок классика — филолог и педагог по образованию, вагоновожатый со стажем, послушник Валаамского монастыря, почетный президент международной наградной коллегии ордена «Звезда Достоевского», отец четверых детей, рок-музыкант, в репертуаре которого — психоделический арт-рок, арт-фолк, рок на бас-гитаре и контрабасе. Как и его знаменитый предок, он проживает в северной столице — Санкт-Петербурге», — написал в своём instagram Кузнецов.

Напомним, что в Новокузнецке хотят возвести часовню на месте, где располагалась Одигитриевская церковь.

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