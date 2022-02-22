Волгоград, , 14:47 — REGNUM В Волгоградской области за минувшие сутки госпитализировали 319 новых ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 февраля в федеральном оперативном штабе. Выписаны после выздоровления 1993 человека, скончались от осложнений 15 жителей.

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С начала пандемии в Волгоградской области подтверждено 177 416 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 139 364 человека, скончались от осложнений при инфекции 6 260 пациентов.

По данным регионального оперативного штаба, лечатся от COVID-19 в стационарах и амбулаторных условиях 31 792 человек.