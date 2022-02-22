Кишинёв, , 14:41 — REGNUM Экс-президент Молдавии, глава Молдавско-российского делового союза Игорь Додон отказался комментировать признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик в рамках презентации союза, стартовавшей 22 февраля в Кишинёве.

Додон Иван Шилов © ИА REGNUM

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«От лица нашего бизнес-союза никаких политических заявлений не будет. Нельзя превращать этот экономический инструмент в инструмент политических заявлений и баталий», — сказал Додон.

Он отметил, что задача организации, которую он теперь представляет, налаживание отношений между бизнесменами из России и Молдавии. Своё мнение по поводу ситуации в Донбассе экс-президент пообещал высказать позже.

Напомним, Додон в октябре 2021 года покинул парламент Молдавии, а потом ушёл с поста председателя Партии социалистов, оставшись там почётным председателем.

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