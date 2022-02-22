Петрозаводск, 22 февраля, 2022, 14:43 — ИА Регнум. В школе в столице Карелии Петрозаводске ученики помогли педагогу скрутить молодого человека в камуфляже и балаклаве, который пришел в учебное заведение, чтобы, якобы, «разобраться» с учителем. Об этом 22 февраля сообщили глава города Владимир Любарский.

(сс) Tobias «ToMar» Maier В маске

Инцидент произошел 21 февраля в школе №46. Агрессивно настроенный подросток, одетый в камуфляж и в скрывающей лицо балаклаве, пришел в класс к своим бывшим одноклассникам. Как рассказал Любарский, в здание молодой человек заходил, скрывая лицо медицинской маской.

«По ситуации проводится проверка — необходимо разобраться, как посторонний проник в школу, — заметил глава города. — В СМИ сообщают, что незваный гость пришел «разбираться» с учителем — это не так. Учитель не преподавал у данного гражданина».

Отметим, что юношу задержал учитель истории Станислав Гайдук и ученики, которые не растерялись и грамотно себя повели, задержали «визитера» до приезда наряда Росгвардии. В результате произошедшего никто не пострадал, ситуацией занялись правоохранительные органы.