Ростов-на-Дону, , 14:38 — REGNUM Более тысячи волонтёров задействованы в работе с беженцами из Луганской и Донецкой народных республик, прибывшим в Россию. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 22 февраля.

Прибытие беженцев из ДНР и ЛНР в Курскую область Пресс-служба администрации Курской области

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«Добровольцы встречают граждан на транспортно-пересадочных узлах, оказывают бытовую помощь в ПВР, принимают и распределяют гуманитарную помощь, которая поступает в пункты сбора от граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области в связи с наплывом беженцев из Донбасса был объявлен набор волонтёров. Новым волонтерам предлагаются работа по регистрации жителей ЛДНР, психологической поддержке. Также необходимы детские аниматоры, помощники по хозяйству, волонтёры-медики.