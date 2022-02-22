Саратов, , 15:20 — REGNUM В отделах ЗАГС Саратовской области 22.02.2022 года клятву любви и верности произнесли 205 пар. Об этом сообщает управление по делам ЗАГС регионального правительства.

Брак Tintazul

Наибольший наплыв молодоженов пришелся на Энгельсский отдел ЗАГС, где приняли решение зарегистрировать брак 42 пары. Во дворце бракосочетаний города Саратова узаконили отношения 25 пар, в городе Балаково расписали 22 пары.

«Предпраздничный вторник, на который выпала одна из самых красивых дат для бракосочетаний этого года, составил достойную конкуренцию для типичных свадебных дней, таких как пятница и суббота. Последний раз, когда в феврале наблюдался такой свадебный ажиотаж, был 8 лет назад и был связан с тем, что красивая дата совпала с 14 февраля (Днем всех влюбленных)», — отметила начальник управления по делам ЗАГС Саратовской области Юлия Пономарева.

Как сообщало ИА REGNUM, в ЗАГСах Саратовской области в первую «красивую» дату 2022 года, 22 января, зарегистрировали союз 132 пары. Это более чем в два раза превысило число браков, обычно регистрируемых по субботам в январе.

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