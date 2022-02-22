В саратовских ЗАГСах в красивую дату поженились более 200 пар
Саратов, 22 февраля, 2022, 15:20 — ИА Регнум. В отделах ЗАГС Саратовской области
Наибольший наплыв молодоженов пришелся на Энгельсский отдел ЗАГС, где приняли решение зарегистрировать брак 42 пары. Во дворце бракосочетаний города Саратова узаконили отношения 25 пар, в городе Балаково расписали 22 пары.
«Предпраздничный вторник, на который выпала одна из самых красивых дат для бракосочетаний этого года, составил достойную конкуренцию для типичных свадебных дней, таких как пятница и суббота. Последний раз, когда в феврале наблюдался такой свадебный ажиотаж, был 8 лет назад и был связан с тем, что красивая дата совпала с 14 февраля (Днем всех влюбленных)», — отметила начальник управления по делам ЗАГС Саратовской области Юлия Пономарева.
Как сообщало ИА REGNUM, в ЗАГСах Саратовской области в первую «красивую» дату 2022 года, 22 января, зарегистрировали союз 132 пары. Это более чем в два раза превысило число браков, обычно регистрируемых по субботам в январе.
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