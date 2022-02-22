Джакарта, , 14:37 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что в 2022 году исполняется 20 лет Балийскому процессу. Об этом глава МИД Франции сообщила в своем аккаунте в Twitter.

Ретно Марсуди Victor pogadaev

Главы МИД Индонезии и Австралии заняли пост председателя на встрече министров иностранных дел руководящей группы Балийского процесса, которая проходила в Париже.

«По мере того, как мы вступаем в 20-й год нашего сотрудничества, необходимо активизировать партнерство, чтобы Балийский процесс оставался гибким и способным решать региональные проблемы», — заявила глава МИД Индонезии.

Напомним, Балийский процесс, созданный в 2002 году, содействует обсуждению и обмену информацией по вопросам, касающимся торговли людьми.