Калуга, , 14:37 — REGNUM Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев от имени депутатов Городской думы поздравил калужан с Днём защитника Отечества. «Сегодня мы вновь обращаем слова благодарности всем, кто избрал делом своей жизни защиту Родины, кто с честью и достоинством исполняет свой воинский долг, — отмечается в поздравлении. — Этот день — праздник всех настоящих мужчин, преданных своей Отчизне, готовых защищать свой дом, свою семью — маленькую частичку Родины».

В Калуге почтили память защитников Отечества Пресс-служба Городской думы Калуги

Юрий Моисеев выразил особую признательность ветеранам Великой Отечественной войны, воинам-интернационалистам, участникам боевых действий «и всем тем, кто сегодня стоит на боевом посту, защищая суверенитет и безопасность России».

Глава городского самоуправления пожелала калужанам «здоровья и благополучия, энергии и оптимизма, счастья жить под мирным небом, плодотворно трудиться на благо родного города».