Эвенкийский муниципальный район, Красноярский край, , 14:34 — REGNUM Прокуратура Красноярского края проводит проверку по факту гибели девятилетнего ребёнка в посёлке Суломай Эвенкийского района. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 февраля в пресс-службе краевого надзорного ведомства.

Урал-375 MKFI

Предварительно установлено, что днём 22 февраля водитель автомобиля «Урал» бортировал спущенное колесо. Он оставил включенным компрессор для накачки шины. В этот момент мимо стоящего автомобиля проходили двое детей. Колесо взорвалось и отлетело на мальчика. От полученных травм он погиб. Его 11-летняя сестра не пострадала.

В ходе проверки ведомство даст оценку действиям водителя автомобиля.

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