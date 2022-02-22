Мадрид, , 14:34 — REGNUM Председатель правительства Испании Педро Санчес попросил «Народную партию» разрешить свой внутрипартийный кризис «как можно скорее». Об этом он заявил в ходе пресс-конференции во дворце Монклоа, сообщает агентство EFE.

Педро Санчес Sanchezcastejon.es

По его словам, стабильность, в которой нуждается Испания, обеспечивается в том числе и главной оппозиционной партией, которую он также призвал прояснить «перекрестные обвинения» в коррупции внутри политической организации.

Санчес также выразил надежду на то, что Народная партия «разрешит этот кризис как можно скорее для своего блага, но также для блага всех, для блага испанской демократии».