Москва, 22 февраля, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Бюро Президиума Российской партии пенсионеров за социальную справедливость на своем заседании 22 февраля 2022 года подробно рассмотрело и обсудило ход и результаты состоявшихся в январе — феврале 2022 года межгосударственных переговоров Российской Федерации с многочисленными зарубежными представителями, реакцию государств-членов НАТО на инициативы нашей страны, ситуацию, складывающуюся в настоящее время в сфере обеспечения безопасности Российской Федерации, а также последствия обострения ситуации в Донбассе.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

«Партия пенсионеров, многие из членов и сторонников которой являются ветеранами военной службы, участниками боевых действий, хорошо знают, что такое война, какие последствия и трагедии она влечет. Именно поэтому Партия пенсионеров в своих программных положениях твердо утвердила принцип, согласно которому она является Партией мира, последовательно выступающей за мир в нашем доме, мир на пространстве бывшего СССР, мир во всем мире», — говорится в заявлении , опубликованном на официальном сайте партии.

«В этой связи особую тревогу вызывало стремительное ухудшение ситуации в Донбассе, ежедневно приводившее к новым трагедиям, гибели невинных людей. Основной причиной происходящего в данном регионе является недопустимо затянувшаяся ситуация с определением статуса «отдельных районов Донецкой и Луганской областей», они же Донецкая и Луганская народные республики. Нерешенность данного вопроса создавала все больше проблем гуманитарного характера для всех сторонников мира, прежде всего для российской стороны, особенно с учетом системно организованных массовых пропагандистских антироссийских компаний, приобретших мировое значение. Очевидно, что реальные перспективы исполнения минских соглашений, с учетом политики украинской стороны, а также односторонних позиций французских и немецких переговорщиков, к настоящему времени окончательно утрачены. В сложившейся ситуации с целью сохранения жизни и здоровья граждан, предотвращения рисков военного столкновения и гуманитарной катастрофы возникла очевидная необходимость принятия срочных и эффективных мер по стабилизации обстановки в регионе и недопущения перехода конфликта в острую стадию. В этой ситуации единственно возможным и наиболее оправданным вариантом решения проблемы Донбасса являлось придание ранее непризнанным Донецкой и Луганской народным республикам конкретного международно-правового статуса.

В этой связи Партия пенсионеров поддерживает решение Президента Российской Федерации о признании независимости этих республик и уверена, что, несмотря на возможные риски, данное решение в нынешних условиях является наиболее оправданным. Подписанные в Кремле межгосударственные соглашения позволяют сформировать эффективные и надежные механизмы принуждения к миру, в том числе и военные, создать условия для обеспечения стабильности в регионе, безопасности граждан, определения новых векторов развития не только Украины, но и всего европейского пространства», — подчеркивается в заявлении Партии пенсионеров.