22 февраля 2022 | Время чтения 5 мин

Галина Смирнова, , 15:19 — REGNUM Руководитель направления реального сектора ЦМАКПа Владимир Сальников провел историческую параллель с 2014 годом, отметив изданию «Ведомости», что тогда на курс рубля, падение ВВП и стагнацию доходов повлияли не столько введенные санкционные ограничения, сколько снижение цен на экспортные российские товары и политика ЦБ. Между тем спустя некоторое время стоимость нефти стала восстанавливаться. Сейчас же, по мнению Сальникова, России есть чем ответить в случае санкций на экспорт энергоносителей, которые, как писали иностранные СМИ, власти США и ЕС рассматривают наряду с ограничениями на экспорт российского оружия и импорт технологий и сложного оборудования. По словам аналитика, Россия может переориентировать экспорт на Восток. Директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова, с отсылкой к опыту европейского эмбарго в отношении иранской нефти в 2012 году, предполагает, что потенциальные санкции в отношении российских поставок будут иметь похожий характер, что не приведет к резкому скачку цен, а в случае вынужденного ухода из Европы российская нефть может начать вытеснять из АТР ближневосточную, правда, при этом, по ее мнению, значительно вырастут затраты на ее транспортировку. А вот заменить российский газ на европейском рынке, как пишет «Российская Газета», не сможет ни одна страна-экспортер — его недостачу придется компенсировать поставками сжиженного природного газа (СПГ), нефтью и углем. Перенаправление поставок этих ресурсов из Азии и Латинской Америки в Европу приведет к лавинообразному росту цен на энергетическое сырье, топливо и электричество во всем мире. В результате может быть спровоцирован новый мировой экономический кризис. Добыча сланцевой нефти и газа не поможет — она станет нерентабельной. Поэтому единственные санкции, которые могут быть использованы Западом против российского нефтегаза, — это ограничения по экспорту технологий, запрет на сотрудничество (в том числе кредитование и инвестирование), резюмирует издание.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

Что же касается финансового сектора, то во введении санкций в отношении такового, по мнению Сальникова, заинтересованы только США, что невыгодно для Европы. 21 февраля агентство Reuters, как напомнили «Ведомости», сообщало, что администрация США подготовила санкции против Москвы, запрещающие американским банкам обрабатывать транзакции для крупных российских кредитных организаций. До этого обсуждались санкции по ограничению доступа России к международной межбанковской системе SWIFT, но с оговоркой на то, что в случае вторжения России на Украину пакет санкций стран Запада не включает ограничений на экспорт энергоносителей, а также отключение от SWIFT. На фоне обострения геополитической ситуации волатильность национальной валюты, как сообщало накануне РБК, приблизилась к максимальным значениям с начала пандемии: 18 марта 2020 года она составляла 37,7%, когда курс рубля упал с 60−65 за доллар до 80 рублей. Ссылаясь на данные биржевого терминала Bloomberg, РБК пишет, что вмененная волатильность рубля (оценка рынком будущей амплитуды колебаний курса), рассчитанная из цен одномесячных опционов на пару доллар/рубль, к вечеру 21 февраля достигала 33,97% — в ходе торгов курс доллара превышал отметку 79—80 рублей. В ходе заседания Совета безопасности России подорожанием отметилось и евро, прибавив в своей стоимости 2 рубля. Директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС мир инвестиций» Григорий Сосновский сказал «Ведомостям», что у властей есть отработанный инструментарий для поддержки курса национальной валюты, и предположил, что её падение будет краткосрочным и не катастрофическим, но, как полагает аналитик, в перспективе нескольких недель «мы сможем увидеть рубль на уровне 85−90 к доллару, а при худших сценариях — даже 100». Опять же эти краткосрочные шоки на валютном рынке Сосновский предусматривает в случае введения всего комплекса мер против финансового сектора России.

Центральный банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Рубль может торговаться на уровне 85 по отношению к доллару», — отметил «Ведомостям» инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов, также добавив, что, кроме традиционного инструментария — повышения ключевой ставки и предоставления дополнительной валютной ликвидности банкам, — российские власти могут договориться с экспортерами об увеличении продажи валютной выручки.

«Рубль сильно недооценен к доллару, поэтому, если Россия остановится на признании ДНР и ЛНР, возможно, что после всплеска курса доллара к весне рубль укрепится», — резюмировал Суверов.

В ходе обсуждения признания независимости ДНР и ЛНР на заседании Совета безопасности РФ рухнули также показатели индекса Мосбиржи и РТС, сообщали накануне «Известия». Но, как отмечает издание, подобная ситуация была зафиксирована и в ноябре 2020-го. Между тем, по словам главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, которые приводит издание, отечественный рынок и экономика лучше готовы к ухудшению ситуации вокруг Украины по сравнению с 2014 годом. Золотовалютные резервы России к февралю этого года, отмечает Васильев, выросли до внушительных $639,6 млрд и с запасом перекрывают внешний долг страны, который уменьшился до $478 млрд в конце 2021-го. При этом страна обладает минимальным среди всех крупных стран отношением внешнего долга к ВВП. Более того, были сокращены вложения в доллары, а ЦБ РФ обладает опытом кризисных 2014−2015 годов и 2020-го для поддержания финансовой стабильности. При введении жестких антироссийских санкций размер падения показателей индекса, по мнению начальника управления анализа рынков «Открытие Инвестиции» Антона Затолокина, может достигать 30−40% от локального максимума, зафиксированного 16 февраля, из которых, тем не менее, отечественный рынок уже скорректировался на 20% по индексу Мосбиржи. Фундаментально, по словам Затолокина, российские активы сохраняют свою долгосрочную привлекательность, и потому аналитик рекомендует сохранять хладнокровие и существующие позиции в российских активах. Основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский такого же мнения: как бы ни развивалась ситуация, говорит он, совершать какие-то действия сейчас уже поздно, поэтому лучше обратиться к долгосрочной инвестиционной стратегии.

Московская биржа Moex.com

Сегодня же Банк России опубликовал информацию о том, что развитие ситуации на финансовом рынке находится на контроле, заявив о готовности принять все необходимые меры для поддержания финансовой стабильности. Пока в целях адаптации финансового сектора к возросшей волатильности Центробанк предоставил финансовым организациям возможность до 1 октября этого года отражать в отчетности акции и облигации по рыночной стоимости на 18 февраля 2022 года, а также кредитным организациям — использовать величины курсов иностранных валют в целях расчета обязательных нормативов.