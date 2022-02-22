Сеул, 22 февраля, 2022, 14:31 — ИА Регнум. На этой неделе члены правительства Южной Кореи проводят ежегодные консультации с представителями международного рейтингового агентства Moody’s. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства стратегии и финансов страны.

Minval.az Агентство Moody's

По их словам, делегация Moody’s во главе с Джин Фанг проведет ряд встреч с представителями министерства финансов, Центрального банка и другими ведомствами с 21 по 28 февраля.

В рамках встреч стороны обсудят экономическую ситуацию, денежно-кредитную политику и межкорейские отношения.

Напомним, что Moody’s сохраняет кредитный рейтинг Южной Кореи на уровне «Aa2» с 2015 года.