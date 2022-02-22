Оксана Переможенко, 22 февраля 2022, 15:19 — REGNUM Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид решил дать указание сотрудникам израильского посольства в Киеве переехать в консульские учреждения, открытые в западноукраинском городе Львов. Об этом сообщает МИД Израиля 21 февраля.
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Новость обсудили в украинских телеграм-каналах «Наглый» и VESTI. Многие задались вопросом, почему Израиль выбрал именно Львов, а не, к примеру, Одессу. Также участники обсуждения указали на то, что во Львове высок процент националистически настроенных граждан, которые «не очень дружелюбны» к представителям еврейского народа.
«Израиль переносит посольство на Украине из Киева во Львов. А вот это забавно, не находите?» — отреагировал автор телеграм-канала «Наглый» украинский журналист Максим Назаров.
«Намекают не по-доброму…» — отреагировал Semen S.
«Львов — новая столица Украины теперь?» — недоумевает Denis696.
«Почему не в Одессу?» — поинтересовался в свою очередь Аlex.
«Одесса скоро тоже тю-тю», — ответил ему Sunny-Ks.
«Неужели у евреев такая короткая память?» — задалась вопросом Татьяна.
«Израильтяне просто так кипишевать не станут…» — пишет Alexander E.
«То есть в Киеве им страшнее, чем рядом с антисемитами?» — не понимает Татьяна.
«А вообще, то, что все посольства съехали из Киева, означает, что западные партнеры Киев уже слили», — отметила Natasha.
«Как бы посольство Израиля во Львове неожиданно под шумок не оказалось посольством в Польше», — с сарказмом отреагировал Tom Fisher.
«Честно, непонятно, почему все бегут из Киева во Львов? Киев тоже отойдет в границах Донецкой области? Львов ещё Львов или уже Лемберг?» — не без иронии поинтересовалась Ирина Г.
«Украина, как мечтала, — скоро будет единой и неделимой в рамках своей территории… Киев и Киевская область», — отметил Евгений.
«И так долго держались», — добавил Geka.
«В Днепр (Днепропетровск. — О. П.) или Одессу надо было», — призвала Lina.
«А Израиль марионетки такие, как и мы [марионетки] америкосов», — смеется Екатерина Ц.
«Судя по тому, что абсолютно все партнеры эвакуировались во Львов… Львов — это то, что останется Украине», — отреагировал Юрий.
«Самый дружелюбный [по отношению] к евреям город», — с сарказмом подытожил Artem.