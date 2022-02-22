22 февраля 2022 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что министр иностранных дел Израиля Яир Лапид решил дать распоряжние сотрудникам израильского посольства в Киеве переехать в консульские учреждения, открытые в западноукраинском городе Львов.

Оксана Переможенко, , 15:19 — REGNUM Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид решил дать указание сотрудникам израильского посольства в Киеве переехать в консульские учреждения, открытые в западноукраинском городе Львов. Об этом сообщает МИД Израиля 21 февраля.

Флаг Израиля Иван Шилов © ИА REGNUM

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Новость обсудили в украинских телеграм-каналах «Наглый» и VESTI. Многие задались вопросом, почему Израиль выбрал именно Львов, а не, к примеру, Одессу. Также участники обсуждения указали на то, что во Львове высок процент националистически настроенных граждан, которые «не очень дружелюбны» к представителям еврейского народа.

«Израиль переносит посольство на Украине из Киева во Львов. А вот это забавно, не находите?» — отреагировал автор телеграм-канала «Наглый» украинский журналист Максим Назаров.

«Намекают не по-доброму…» — отреагировал Semen S.

«Львов — новая столица Украины теперь?» — недоумевает Denis696.

«Почему не в Одессу?» — поинтересовался в свою очередь Аlex.

Яир Лапид Mfa.gov.il

«Одесса скоро тоже тю-тю», — ответил ему Sunny-Ks.

«Неужели у евреев такая короткая память?» — задалась вопросом Татьяна.

«Израильтяне просто так кипишевать не станут…» — пишет Alexander E.

«То есть в Киеве им страшнее, чем рядом с антисемитами?» — не понимает Татьяна.

«А вообще, то, что все посольства съехали из Киева, означает, что западные партнеры Киев уже слили», — отметила Natasha.

«Как бы посольство Израиля во Львове неожиданно под шумок не оказалось посольством в Польше», — с сарказмом отреагировал Tom Fisher.

«Честно, непонятно, почему все бегут из Киева во Львов? Киев тоже отойдет в границах Донецкой области? Львов ещё Львов или уже Лемберг?» — не без иронии поинтересовалась Ирина Г.

«Украина, как мечтала, — скоро будет единой и неделимой в рамках своей территории… Киев и Киевская область», — отметил Евгений.

Киев. Украина Министерство культуры и информационной политики Украины

«И так долго держались», — добавил Geka.

«В Днепр (Днепропетровск. — О. П.) или Одессу надо было», — призвала Lina.

«А Израиль марионетки такие, как и мы [марионетки] америкосов», — смеется Екатерина Ц.

«Судя по тому, что абсолютно все партнеры эвакуировались во Львов… Львов — это то, что останется Украине», — отреагировал Юрий.

«Самый дружелюбный [по отношению] к евреям город», — с сарказмом подытожил Artem.