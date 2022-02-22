Курган, , 14:30 — REGNUM В Курганской области сняты ограничения по присутствию родителей на детских праздниках и утренниках. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

ТРЦ «Светофор» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На утреннике сможет присутствовать один родственник от семьи ребенка.

Кроме того, 23 февраля отменяется действие ограничений на посещение торгово-развлекательных центров и кинотеатров для лиц младше 18 лет без сопровождения родителей, лиц, их заменяющих, или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 28 февраля ученики 1 — 4, а также 9 — 11 классов среднеобразовательных учреждений возвращаются за парты на очное обучение.

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