Курган, 22 февраля, 2022, 14:30 — ИА Регнум. В Курганской области сняты ограничения по присутствию родителей на детских праздниках и утренниках. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM ТРЦ «Светофор»

На утреннике сможет присутствовать один родственник от семьи ребенка.

Кроме того, 23 февраля отменяется действие ограничений на посещение торгово-развлекательных центров и кинотеатров для лиц младше 18 лет без сопровождения родителей, лиц, их заменяющих, или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 28 февраля ученики 1 — 4, а также 9 — 11 классов среднеобразовательных учреждений возвращаются за парты на очное обучение.