Мадрид, 22 февраля, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Председатель правительства Испании Педро Санчес посетит муниципалитеты Дон-Бенито и Вильянуэва-де-ла-Серена в провинции Бадахос, после того как оба муниципалитета ратифицировали свое объединение на референдумах. Об этом пишет агентство EFE.

Lamoncloa.gob.es Педро Санчес

Ранее жители этих муниципалитетов поддержали проект объединения на референдуме, состоявшемся 20 февраля.

В Вильянуэве-де-ла-Серена идею поддержали 90,49%, а в Дон-Бенито — 66,27%.