Москва, , 14:29 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, когда укрепится рубль, передает корреспондент ИА REGNUM 22 февраля.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Бывает, на бирже оценивают риски. Экономика нашей страны развивается, с вызовами справляется. Надо верить в свою национальную валюту. Надо думать о развитии нашей страны, и тогда рубль восстановится, станет укрепляться», — отметил Володин.

На фоне признания ЛНР и ДНР курс доллара на открытии торгов на Московской бирже 22 февраля преодолел отметку 80 рублей, курс евро — 90,95 рубля. Российский рынок акций по индексу МосБиржи падал почти на 5%.