Москва, 22 февраля, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Заседание Совета безопасности с участием президента России действительно прошло днём 21 февраля, а не в прямом эфире. Об этом 22 февраля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Да, оно прошло днем, и действительно не показывалось в прямом эфире», — заявил Песков.

«Всё-таки это заседание Совбеза, определенные нюансы не вошли в эфир. Обычно заседания Совбеза транслируются в виде только выступления главы государства. Никогда никакие другие выступления не показывались. Поэтому здесь нет ничего необычного. Вернее, необычен сам формат, потому это действительно беспрецедентная открытость. Но необходимость была продиктована экстраординарностью темы», — указал он.