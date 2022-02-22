Киселёвск, Кемеровская область, , 14:32 — REGNUM В Кемеровской области будут судить мужчину, который проходит по делу об убийстве двух девочек в Киселёвске. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Школьница Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Напомним, что ранее 41-летний житель Мысков признался в том, что 6 сентября убил в Киселёвске двух школьниц. Девочек искали сутки. Им было по 10 лет. Их тела нашли 7 сентября в одном из заброшенных домов.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — уточнили в ведомстве.

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