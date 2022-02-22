Рязань, 22 февраля, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Рабочую поездку в Армению в составе бизнес-миссии отменил губернатор Рязанской области Николай Любимов, сообщает 22 февраля пресс-служба правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Ереван

Деловая поездка запланирована на следующей неделе. В Ереване планируется открытие шоу-рума рязанских предприятий, презентация экспортного потенциала области. Глава региона в виду ряда причин принял решение принять участие в мероприятии дистанционно.

«Безусловно, бизнес-миссия состоится. Мы должны делать всё, чтобы наши предприятия развивались, находили новые рынки сбыта, и наша экономика двигалась вперёд. Но поездка состоится без моего личного присутствия в составе делегации Рязанской области, как планировалось ранее. Такое решение принято мной в связи с последними событиями, с введением режима повышенной готовности, большим количеством дел, которые требуют моего непосредственного нахождения в регионе, — здесь и сейчас. Тем не менее, я буду регулярно выходить на связь с нашими делегатами, коллегами, руководителями предприятий, которые будут там находиться. Мы будем вместе обсуждать вопросы, принимать решения. Планирую часть переговоров с армянскими коллегами в онлайн-формате. Обсудим наше партнёрство в реализации возможных взаимовыгодных проектов».

Возглавит рязанскую делегацию в Армении заместитель председателя областного правительства Артём Никитин.