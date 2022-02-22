Москва, , 14:28 — REGNUM После признания Россией независимости ЛНР и ДНР рубль ослаб — доллар перешагнул отметку в 80 рублей. Российская экономика полностью зависит от геополитики, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор ООО «Инвестиционная система» Андрей Борисоглебский.

Рубли wilhei

«Индекс Мосбиржи снизился на 11%, акции компаний, которые попали под санкции, подешевели на 18%.

Исчезнут ли из оборота доллары и евро? Это самый негативный сценарий развития событий. Все будет зависеть от решения западных стран.

Следует ждать жёстких мер от США и ЕС. Это приведёт к ещё большей волатильности рубля.

В данной ситуации Центробанк РФ со своей стороны будет принимать меры: вводить валютные интервенции, повышать ключевую ставку.

Скорее всего, в ближайшее время падение рубля продолжится. Единственное разумное решение в настоящий момент — не поддаваться панике.

Гражданам России не стоит торопиться с обменом валюты, можно сильно потерять на колебаниях курсов.

Если политики смогут договориться, то рубль и ситуация на рынке постепенно стабилизируются», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России объявил о новых мерах поддержки финансового сектора. Регулятор подчеркнул, что держит на контроле развитие ситуации на рынке.

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