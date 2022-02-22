Кишинёв, , 14:28 — REGNUM Депутат парламента Молдавии от правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС) Думитру Алайба потребовал, чтобы каждый выразил своё отношение к тому, что Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Это заявление политик 22 февраля разметил в соцсети Facebook.

Шакал Табаки Цитата из мф Маугли. Реж. Роман Давыдов. 1973. СССР

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«Сверхнапряжённая ситуация на востоке Украины — это возможность для каждого, индивидуально или в составе групп (например, политических) максимально чётко указать, на чьей они стороне», — написал Алайба.

Он заявил, что в сложившейся ситуации никто не должен оставаться нейтральным. Депутат отметил, что члены Партии социалистов Молдавии не высказали своей позиции.

«Все молчат. Но про вас и так все ясно, и без слов, — предатели», — заявил Алайба.

Стоит отметить, что президент Молдавии Майя Санду, которая также является основателем ПДС, ранее заявила, что осуждает признание Россией ДНР и ЛНР.

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