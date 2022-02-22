Варшава, , 14:27 — REGNUM Польша отправила на Украину очередные фуры с гуманитарной и военной помощью. Об этом 22 февраля в эфире телеканала TVP 1 заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.

Польша и Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

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Он отметил, что в «условиях российской вооруженной агрессии» Украина имеет право защищаться. Следовательно, Польша поставляет Украине вооружение, в частности: минометы, боеприпасы и зенитное оружие. Кроме того, добавил он, Польша готова помогать раненым украинцам.

«Мы отрабатываем процедуры, которые позволят быстро транспортировать с Украины в Польшу людей, нуждающихся в немедленной медицинской помощи», — сообщил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти России неоднократно отвергали обвинения Запада в провокациях и «агрессивных действиях» на российско-украинской границе, а также «планы о вторжении на Украину».