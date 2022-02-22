Москва, 22 февраля, 2022, 14:29 — ИА Регнум. С признанием Россией Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР) в мире наступила новая геополитическая реальность. Об этом 22 февраля в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил военный эксперт Игорь Коротченко.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

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По его мнению, Западу остаётся решать примет он новую реальность или нет. Однако изменить существующее положение вещей тот уже не в силах.

«Наступила новая геополитическая реальность. Её уже никто не сможет изменить никакими методами, ни военными, ни экономическими, ни санкциями. Примет Запад эту реальность, не примет — это их выбор. Но изменить это будет нельзя. Новую геополитическую реальность изменить не сможет никто», — сказал Коротченко.