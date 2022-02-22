Ростов-на-Дону, , 14:27 — REGNUM Более восьми тысяч сотрудников МЧС России помогают беженцам, прибывшим в Ростовскую область из Луганской и Донецкой народных республик. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве 22 февраля.

МЧС России Дарья Драй © ИА REGNUM

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«В настоящее время для работы с вынужденными переселенцами привлечена группировка от РСЧС в составе более 8 тысяч человек и 2 640 единиц техники», — сказано в сообщении.

Донские спасатели также проводят дезинфекцию автомобильных пунктов пропуска, пунктов временного размещения, общественных пространств и транспорта.