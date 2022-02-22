Москва, , 14:26 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о повышении штрафов для зацеперов, передает корреспондент ИА REGNUM 22 февраля.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Размер штрафа за нарушение целого ряда правил поведения на железнодорожном транспорте вырастет со 100 рублей до 2 тыс. — 4 тыс. рублей.

Аналогичные штрафы вводятся за самовольную без надобности остановку поезда либо самовольный проезд в грузовом поезде.

«Все эти сторублевые, трехсотрублевые штрафы должны уйти», — считает депутат Госдумы Дмитрий Вяткин («Единая Россия»).

В настоящее время возможность привлечь зацеперов к ответственности предусмотрена и в Уголовном кодексе, однако норма не действует, так как сложно доказать, что поступок совершен из хулиганских побуждений, а проезд напрямую угрожал эксплуатации транспортного средства.