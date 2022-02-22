Москва, 22 февраля, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект о повышении штрафов для зацеперов, передает корреспондент ИА REGNUM 22 февраля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Размер штрафа за нарушение целого ряда правил поведения на железнодорожном транспорте вырастет со 100 рублей до 2 тыс. — 4 тыс. рублей.

Аналогичные штрафы вводятся за самовольную без надобности остановку поезда либо самовольный проезд в грузовом поезде.

«Все эти сторублевые, трехсотрублевые штрафы должны уйти», — считает депутат Госдумы Дмитрий Вяткин («Единая Россия»).

В настоящее время возможность привлечь зацеперов к ответственности предусмотрена и в Уголовном кодексе, однако норма не действует, так как сложно доказать, что поступок совершен из хулиганских побуждений, а проезд напрямую угрожал эксплуатации транспортного средства.