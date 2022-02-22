Москва, 22 февраля, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Школьные отряды вожатых будут помогать в адаптации эвакуированных детей и подростков за счет организации командной работы со сверстниками.

РДШ Помощь

В Ростове-на-Дону уже сформированы команды вожатых-стажеров для организации игрового досуга детей в пунктах временного пребывания. Также более 500 вожатых будут заниматься этой работой в других регионах, куда поступает эвакуированное население ДНР и ЛНР — в Московской, Воронежской, Курской и других областях.

«В школах совместно с активистами РДШ мы запускаем акцию «Наставники». Лучше всего помочь в адаптации детей может поддержка и внимание их сверстников по принципу «равный — равному», — рассказала куратор «Лиги вожатых» в Ростовской области Неля Титаренко.

В формате наставничества детям и подросткам, приехавшим из другой страны, помогут освоиться с порядком обучения в российской школе, предоставят адресную гуманитарную помощь, организуют общение и досуг.

Участники Всероссийского проекта «Лига вожатых» — это школьники, студенты и педагоги, которые занимаются общественной работой с детьми. Цель «Лиги вожатых» — создание открытого сообщества для подготовки вожатых новой формации, развитие их профессиональных, надпрофессиональных и цифровых навыков, обмен опытом и лучшими практиками работы с детьми.

Сразу после начала эвакуации стартовала акция Российского движения школьников «Добро не имеет границ». Школьные активы собирают для детей-беженцев гуманитарную помощь: канцелярские и творческие принадлежности, книги и игрушки. Школьники пишут письма поддержки для ребят, оказавшихся в положении беженцев. Пункты сбора открываются на базе ресурсных центров РДШ, а также в первичных отделениях РДШ, где работу организуют школьные добровольческие отряды. На сегодняшний день в 43 регионах открыты пункты сбора гуманитарной помощи, всего более 2500. Пункты сбора открываются на базе ресурсных центров РДШ, а также в первичных отделениях РДШ, где работу организуют школьные добровольческие отряды. Также к помощи детям подключились советники директоров школ по воспитанию, которые есть в 10 регионах страны.