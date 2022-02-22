Ярославль, 22 февраля, 2022, 14:34 — ИА Регнум. В Ярославле Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту падения льда на двух 12-летних детей на улице Титова. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ярославской области.

Сошедший с крыши лёд у дома на улице Титова

Напомним, 21 февраля на двух маленьких девочек упала ледяная глыба. Детей увезли в больницу с травмами.

«Следственным отделом по Фрунзенскому району г. Ярославля территориального управления Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — сообщили в прокуратуре области.

Кроме того, прокуратура возбудила дело об административном правонарушении.

«По результатам проверки прокуратура Красноперекопского района возбудила в отношении АО «Управляющая организация многоквартирными домами Красноперекопского района» и его директора дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований)», — пояснили в пресс-службе ярославской прокуратуры.

В самой управляющей организации вину в произошедшем отрицают. Там говорят, что лед сошел с козырька балкона, ответственность за содержании которого лежит на жителях.

«Льдины упали не с кровли, а с козырька балкона. Козырьки жители делают самовольно, это не предусмотрено проектом дома. Все дома они без остекления балконов. Глыба упала с козырька самовольно остекленного балкона. Жителям всех верхних пятых этажей мы даем рекомендацию, и в квитанциях об этом пишем, и уведомления высылаем, что вам необходимо выполнить очистку ваших балконов», — сообщила начальник отдела технической эксплуатации АО «Управдом Красноперекопского района» Марина Антипина.

Между тем, руководителю Красноперекопского управдома прокуратурой внесено представление об устранении нарушений. Расследование инцидента продолжается.